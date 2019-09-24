Экономика
Lenta.ruЛюбимым мороженым Путина накормят заграницу
Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок. Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.
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Краснодарский производитель мороженого, "Кореновский молочно-консервный комбинат" построит цех для выпуска мороженого на экспорт, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка. Мороженое "Коровка из Кореновки" президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалонах МАКС.Интерфакс08:40
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