Краснодарский производитель мороженого, "Кореновский молочно-консервный комбинат" построит цех для выпуска мороженого на экспорт, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка. Мороженое "Коровка из Кореновки" президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалонах МАКС.

с чего всё началось

Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок. Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.

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