Коронавирус
Российская газетаЛюбой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу
Любой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. Сделать это можно, как и обещал мэр Москвы Сергей Собянин, уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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Открылась свободная запись на тестирование на антитела к коронавирусу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:44
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