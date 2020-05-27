Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛюбой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Любой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. Сделать это можно, как и обещал мэр Москвы Сергей Собянин, уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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