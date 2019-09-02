с чего всё началось

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале. По его словам, госпожу Соболь везут в ОВД города Троицк.

Политика Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Авто Концепт Hymer VisionVenture являет собой будущее фургонов Дебютировав на Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе, концепт Hymer VisionVenture пытается заглянуть в будущее всех фургонов, точнее - в 2025 год.

Политика Путин снова посетит пострадавший от наводнения иркутский Тулун 2 сентября Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область для повторного контроля за ходом восстановительных работ после паводка.

Общество Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан» Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Теннис Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.

Авто Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.

Политика Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке V Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

Политика Президент Польши выступил категорически против возвращения России в G7 Президент Польши Анджей Дуда выступил категорически против возрождения формата G8 с участием России.

Авто Toyota прекратит выпуск минивэна Estima Компания Toyota сообщила, что в октябре текущего года будут завершены продажи автомобиля Estima/Previa, который выпускается с 1990 года.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Общество Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.

Здоровье Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.

Экономика Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Политика В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.

Наука В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Политика Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40% Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.