Происшествия
КоммерсантъЛюбовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале. По его словам, госпожу Соболь везут в ОВД города Троицк.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Кино
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ вчера в 13:55
Футбол
«Сочи» закупился у «Зенита», «Спартак» обновился. Трансферное окно в РПЛ закрыто
Чемпионат вчера в 17:45
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Политика
Премьер-министр Грузии ушел в отставку
Премьер-министр Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом политик сам заявил на своей странице в фейсбуке.
ТВ Центр вчера в 04:42
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Футбол
Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Спорт-Экспресс вчера в 20:06
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 5G выйдет 4 сентября
Сообщается, что на настоящий момент в Южной Корее уже поступило в продажу несколько мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения.
iReactor 01:59
Шоу-бизнес
Анна Михайловская судится с бывшим мужем из-за сына
Российская актриса Анна Михайловская минувшим летом официально расторгла брак с коллегой по актерскому цеху Тимофеем Каратаевым.
Дни24 00:52
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Происшествия
30 человек отравились шаурмой в Одесской области
В Одесской области 30 человек попали в больницу из-за шаурмы.
Газета.Ru 01:38
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Здоровье
Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в аптеках
В ближайшее время к открытию планируется три кабинета в московских аптеках сети, рабочие места врачей будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность.
РБК 02:09
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Интернет
В «Сколково» предложили использовать big data для создания законов
Эксперты «Сколково» предложили использовать большие массивы данных для оперативной корректировки действующего законодательства.
ФедералПресс 01:54
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Армия и оружие
Сатановский уверен, что у Ирана появится ядерное оружие
Один из известнейших российских востоковедов Евгений Сатановский обсудил с ФАН возможность новой ядерной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой.
Политика Сегодня вчера в 11:13
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G8
Принять Россию в G8 представляется нецелесообразным, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с Россией «сложной».
Московский Комсомолец вчера в 08:14
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Здоровье
Полчаса ходьбы существенно снижают риск ранней сердечной смерти
Комсомольская правда вчера в 06:36