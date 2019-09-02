Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЛюбовь Соболь задержана в Москве

Позже глава штаба госпожи Соболь Ольга Ключникова, сообщила, что она вышла на связь. Незарегистрированный кандидат была задержана в 21:40 и сейчас находится в селе Красное, ОВД Красносельское. Ранее о своем задержании сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин и муниципальный депутат Илья Азар.
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Главные новости к утру 3 сентября

Коммерсантъ00:01

Азара и Соболь отпустили из полиции после составления протоколов

Интерфаксвчера в 18:00

Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Ведомостивчера в 18:32

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

РБКвчера в 18:00

Любовь Соболь и Николай Ляскин были задержаны вечером из-за акции 31 августа

Эхо Москвы00:02

Любовь Соболь задержали и отвезли в отделение в Новой Москве

Новая газетавчера в 16:55

Любовь Соболь о том, как ее задерживала полиция

Дождьвчера в 17:58
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Общество

Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье

REGNUM 00:11
Футбол

«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»

Pravda.Ru вчера в 09:57
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассталась с мужем

Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Авто

Фотошпионы засняли новый Nissan Patrol

В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 05:11
Наука

Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода

Ugpressa.ru вчера в 17:09
Общество

Во Владивостоке прошло торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока»

Сегодня, 3 сентября, на Кампусе ДВФУ прошло торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока».
АиФ Владивосток 00:03
Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия

На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны

Красная весна вчера в 20:48
Экономика

Брат президента Молдавии стал партнером сына генпрокурора России по мусорному бизнесу

Предприниматель и младший сын генпрокурора России Игорь Чайка вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном стали совладельцами «Промышленного экологического оператора» (ПЭО), сообщил РБК.
Коммерсантъ вчера в 09:01
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Политика

Путин совершит официальный визит в Монголию

По итогам переговоров состоится подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

Мужчина выиграл в лотерею 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа

Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в размере 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа из 12, сообщает MagadanMedia.
РЕН ТВ вчера в 21:28
Армия и оружие

Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57

29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.
Известия 01 сентября в 08:12
Музыка

Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Армия и оружие

Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»

Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Происшествия

Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане

В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Политика

Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.
REGNUM 00:30
Гаджеты

Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна

Компания Apple разработала для электронных часов Apple Watch технологию, которая будет отслеживать процесс сна пользователя.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Космос

NASA планирует сбить астероид ударом космического корабля

Задача изучаемой миссии заключается в отклонении курса астероида Дидимос с помощью удара одного из космических кораблей.
ТК Звезда вчера в 17:37
Футбол

«Галатасарай» арендовал Лемина у «Саутгемптона»

Полузащитник Марио Лемина перешел из «Саутгемптона» в «Галатасарай».
Sport24.ru вчера в 16:20
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Lenta.ru вчера в 08:42
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Экономика

Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику

Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости 01 сентября в 16:45
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