Происшествия
КоммерсантъЛюбовь Соболь задержана в Москве
Позже глава штаба госпожи Соболь Ольга Ключникова, сообщила, что она вышла на связь. Незарегистрированный кандидат была задержана в 21:40 и сейчас находится в селе Красное, ОВД Красносельское. Ранее о своем задержании сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин и муниципальный депутат Илья Азар.
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Футбол
«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»
Pravda.Ru вчера в 09:57
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Авто
Фотошпионы засняли новый Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 05:11
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Общество
Во Владивостоке прошло торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока»
Сегодня, 3 сентября, на Кампусе ДВФУ прошло торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока».
АиФ Владивосток 00:03
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия
На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны
Красная весна вчера в 20:48
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером сына генпрокурора России по мусорному бизнесу
Предприниматель и младший сын генпрокурора России Игорь Чайка вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном стали совладельцами «Промышленного экологического оператора» (ПЭО), сообщил РБК.
Коммерсантъ вчера в 09:01
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Политика
Путин совершит официальный визит в Монголию
По итогам переговоров состоится подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Мужчина выиграл в лотерею 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа
Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в размере 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа из 12, сообщает MagadanMedia.
РЕН ТВ вчера в 21:28
Армия и оружие
Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57
29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.
Известия 01 сентября в 08:12
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Происшествия
Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане
В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Политика
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.
REGNUM 00:30
Гаджеты
Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна
Компания Apple разработала для электронных часов Apple Watch технологию, которая будет отслеживать процесс сна пользователя.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Космос
NASA планирует сбить астероид ударом космического корабля
Задача изучаемой миссии заключается в отклонении курса астероида Дидимос с помощью удара одного из космических кораблей.
ТК Звезда вчера в 17:37
Футбол
«Галатасарай» арендовал Лемина у «Саутгемптона»
Полузащитник Марио Лемина перешел из «Саутгемптона» в «Галатасарай».
Sport24.ru вчера в 16:20
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Lenta.ru вчера в 08:42
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости 01 сентября в 16:45