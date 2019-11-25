Политика

Петербургский дневникПетербургский дневникЛюбовь Совершаева переходит работать в полпредство

24 января Любовь Совершаева была официально представлена коллективу в Смольном. Отметим, что Любовь Совершаева с мая 2013 года по октябрь 2018 года работала в должности замглавы полномочного представителя президента в СЗФО.
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Любовь Совершаева перейдет на работу в полпредство СЗФО

Телеканал Санкт-Петербург10:33

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уходит из Смольного

КП - Санкт-Петербург07:53

Вице-губернатором Петербурга вместо Совершаевой станет замминистра просвещения Ирина Потехина

АБН07:20

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

ТАСС07:37

Источник: Любовь Совершаева в полпредстве СЗФО займется подготовкой к выборам в Ленинградской и Архангельской областях

Фонтанка.Ру08:17

Беглов: вице-губернатор Совершаева перейдет на работу в полпредство

78.ru07:12

Любовь Совершаева озадачила политологов

Петербургский дневник09:01
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Политика

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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

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Цену на газ для населения Украины снизят в I квартале 2020 года

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
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Заместитель Бокерии назначена врио директора центра им. Бакулева

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом.
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Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
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От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников

Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
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Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ 08:40
Политика

Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.
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Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова

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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

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Пушков ответил заступившейся за Ротару и Катамадзе Поклонской

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание депутата Государственной Думы Натальи Поклонской, которая заявила, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, сообщает Российский Диалог.
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Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
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Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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Сарри ответил на вопрос о взаимоотношениях с Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что у него нет проблем с форвардом команды Криштиану Роналду .
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января.
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Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО

Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
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На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
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