Политика
РЕН ТВЛюбовь россиян к all inclusive связали с дефицитом продуктов в прошлом
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что россияне охотно выбирают отели с системой all inclusive ("все включено"), так как в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.
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Россияне охотно пользуются системой all inclusive ("все включено") в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который участвует в проходящих в турецком Бодруме российско-турецких днях.РИА Новостивчера в 20:13
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