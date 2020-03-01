Происшествия
Экспресс газета«Люди корчились, как зомби»: всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом
"Люди корчились, как зомби": всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом Умирающие гости блогера Екатерины Диденко бились в судорогах, а другие приняли это за розыгрыш.
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Авто
Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y
Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Авто
Россияне увеличили число заказов премиального такси на 20% за год
Россияне действительно стали выбирать такси премиального сегмента - количество заказов за прошлый год увеличилось на 20%, подтвердили в Gett.
Гаджеты
Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone
Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Политика
Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил важность поправок о семье и включение упоминания Бога в текст Конституции.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Киберспорт
В Dota 2 добавили сокровищницу Treasure of the Fallen Cinder
3 марта в игровой клиент Dota 2 была добавлена сокровищница Treasure of the Fallen Cinder DOTA 2 @DOTA2 Today's update introduces the Treasure of the Fallen Cinder, featuring eleven new item sets — including a rare set for Phoenix and very rare set for Wraith King.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки
Газета New York Times со ссылкой на источник в окружении кандидата ранее сообщала, что бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Наука
Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет
Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет.
Экономика
Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику
Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Армия и оружие
Эксперт: Ввод военной полиции РФ в Саракиб снизит риск столкновений с турками
Российские военные и раньше занимали посты в Идлибе, проводили совместное патрулирование с турками, поэтому их появление у самой линии фронта вряд ли повышает риск прямого столкновения российских и турецких военных, полагает собеседник.
Политика
Бывшего командира «Айдара» Мельничука задержали в Греции
Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции.
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Здоровье
New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи
Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Авто
Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Финансы
Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса
Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.