Происшествия

Экспресс газетаЭкспресс газета«Люди корчились, как зомби»: всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом

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"Люди корчились, как зомби": всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом Умирающие гости блогера Екатерины Диденко бились в судорогах, а другие приняли это за розыгрыш.
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Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Авто

Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y

Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Tvoe-avto.com 10:41
Авто

Россияне увеличили число заказов премиального такси на 20% за год

Россияне действительно стали выбирать такси премиального сегмента - количество заказов за прошлый год увеличилось на 20%, подтвердили в Gett.
Газета.Ru 14:31
Гаджеты

Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Ведомости 18:24
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Технологии

Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple

Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
РБК 16:50
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru 06:48
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Политика

Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил важность поправок о семье и включение упоминания Бога в текст Конституции.
РИА Новости 12:15
Происшествия

В Хабаровске произошел крупный пожар в автосервисе

Росбалт 18:30
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Киберспорт

В Dota 2 добавили сокровищницу Treasure of the Fallen Cinder

3 марта в игровой клиент Dota 2 была добавлена сокровищница Treasure of the Fallen Cinder DOTA 2 @DOTA2 Today's update introduces the Treasure of the Fallen Cinder, featuring eleven new item sets — including a rare set for Phoenix and very rare set for Wraith King.
Dota2.ru 18:21
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Политика

Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки

Газета New York Times со ссылкой на источник в окружении кандидата ранее сообщала, что бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском 08:43
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Наука

Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению

ToDay News Ufa 06:19
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет

Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет.
Пятый канал вчера в 02:35
Экономика

Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику

Российские производители бытовых товаров предупреждают, что повышение нормативов переработки техники до 100% может привести к резкому росту цен на соответствующую продукцию.
Дни24 11:28
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Армия и оружие

Эксперт: Ввод военной полиции РФ в Саракиб снизит риск столкновений с турками

Российские военные и раньше занимали посты в Идлибе, проводили совместное патрулирование с турками, поэтому их появление у самой линии фронта вряд ли повышает риск прямого столкновения российских и турецких военных, полагает собеседник.
Взгляд.ру 13:55
Политика

Бывшего командира «Айдара» Мельничука задержали в Греции

Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции.
Аргументы и Факты вчера в 20:21
Здоровье

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости 16:59
Здоровье

New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи

Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Вести.Ru 15:58
Авто

Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе

Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Красная весна 12:33
Финансы

Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса

Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:46
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Газета.Ru вчера в 19:50
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007-2019 годах и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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