"Люди корчились, как зомби": всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом Умирающие гости блогера Екатерины Диденко бились в судорогах, а другие приняли это за розыгрыш.

«Люди корчились, как зомби»: всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом

Общество Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.

Гаджеты Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.

Шоу-бизнес Сестра Бузовой показала свою новую квартиру Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Биатлон Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Политика Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.

Армия и оружие Арабский мир создаёт антитурецкую коалицию Директор Службы общей разведки Египта Аббас Камель совершает официальную поездку по арабским странам, чтобы установить фронт сопротивления Турции.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Авто Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL Китайская компания Geely официально презентовала публике обновленный седан под названием Geely Emgrand GL.