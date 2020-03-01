Происшествия
Экспресс газета«Люди корчились, как зомби»: всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом
"Люди корчились, как зомби": всплыли новые детали трагедии на вечеринке с сухим льдом Умирающие гости блогера Екатерины Диденко бились в судорогах, а другие приняли это за розыгрыш.
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Любитель сухого льда: стали известны детали смертельной вечеринки блогера Диденко
Радио Комсомольская правда10:59
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