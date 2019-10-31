с чего всё началось

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа. Сегодня многие учреждения города отменили развлекательные мероприятия.

Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

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