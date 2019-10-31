Происшествия
Телеканал Санкт-ПетербургЛюди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка
В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа. Сегодня многие учреждения города отменили развлекательные мероприятия.
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с чего всё началось
Детский сад "Сказка", где сегодня был жестоко убит шестилетний ребёнок, будет закрыт 1 ноября, информирует пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа со ссылкой на вице-губернатора региона Наталию Сидорову.Life.ru15:22
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
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Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
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Представлен не требующий регистрации мини-дрон
Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Политика
Владимир Путин обсудил с членами Госсовета проблемы здравоохранения
Граждане невысоко оценивают качество услуг в первичном звене здравоохранения, поэтому необходимо усилить работу в этом направлении, заявил Президент России Владимир Путин сегодня в ходе заседания президиума Госсовета.
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Материал дополняется.
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях Петербурга
Федеральная служба безопасности и Федеральная налоговая служба изымают документы в изымают документы в клининговых компаниях в шести регионах, среди которых Петербург.
Гаджеты
Apple показала наушники AirPods Pro
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Общество
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp
Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык «клоачным»
В своем посте Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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Трутнев: выплаты на жилье пострадавшим от паводка в ЕАО затягиваются
Обследование домов, которые оказались в зоне подтопления во время паводка в Еврейской автономной области, до сих пор не завершено, из-за чего нельзя начать выделять средства гражданам на расселение, заявил в четверг журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Шоу-бизнес
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Политика
Косачёв: генсек НАТО перечеркнул возможные миссии Брюсселя
В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Футбол
Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
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Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.