Происшествия

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЛюди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа. Сегодня многие учреждения города отменили развлекательные мероприятия.
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с чего всё началось
Детский сад "Сказка", где сегодня был жестоко убит шестилетний ребёнок, будет закрыт 1 ноября, информирует
 пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа со ссылкой на вице-губернатора региона Наталию Сидорову.
Life.ru15:22

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Детсад в Нарьян-Маре закроется из-за убийства ребенка

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РИА Новости15:04

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Lenta.ru13:36

Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

Российская газета13:36
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Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
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