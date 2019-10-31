Происшествия
Телеканал Санкт-ПетербургЛюди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка
В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа. Сегодня многие учреждения города отменили развлекательные мероприятия.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Детский сад "Сказка", где сегодня был жестоко убит шестилетний ребёнок, будет закрыт 1 ноября, информирует пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа со ссылкой на вице-губернатора региона Наталию Сидорову.Life.ruвчера в 15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM вчера в 23:17
Происшествия
В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
РИА Новости вчера в 23:15
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Pravda.Ru вчера в 06:58
Армия и оружие
Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.
Известия вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер вчера в 00:38
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Армия и оружие
В Польше расширяется американское военное присутствие
В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Красная звезда 29 октября в 17:00
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Футбол
Глушаков забил первые голы за «Ахмат» ударами с дальних дистанций
РБК 30 октября в 13:12
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Космос
Воодушевленные успехом миссии «Вояджер», ученые хотят построить «звездолет»
AstroNews.ru вчера в 09:52
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Космос
SpaceX уверен, что в 2022 году они смогут посадить корабль на Луну
AstroNews.ru 29 октября в 07:11
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка.
Lenta.ru вчера в 08:29
Политика
Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне
Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.
Известия вчера в 21:18
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК вчера в 21:35
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Общество
Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
РИА Новости вчера в 14:16
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском 30 октября в 23:59
Наука
Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.
Goroday.ru 30 октября в 17:35
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 09:38
Киберспорт
Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов
Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.
Игромания.ру вчера в 10:33