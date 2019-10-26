Происшествия

REGNUMREGNUMЛюди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Информация о пожаре поступила от единой диспетчерской службы в отделение полиции «Новоильинский» УМВД РФ по Новокузнецку в 12:46 по местному времени.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке

ТАСС10:07

Два человека пострадали от взрыва сейфа в квартире в Новокузнецке

Комсомольская правда - Кемерово05:16

Вскрывали сейф: официально о взрыве в Новокузнецке

ВашГород.ру06:20

В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

РИА Новости06:06

Фото с места взрыва в новокузнецкой квартире появились в Сети

Avoka.do05:23

Два человека пострадали в результате взрыва в новокузнецкой девятиэтажке

VSE42.RU06:21

При попытке вскрыть сейф произошёл хлопок: в полиции рассказали подробности ЧП в новокузнецкой многоэтажке

Газета Кемерова05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Народные новости 07:02
Шоу-бизнес

Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз

Наргиз, в свою очередь, заявила, что была «савраской, зарабатывающей бабло», который скачет по городам и весям в угоду продюсеру.
Хорошие новости вчера в 04:40
Армия и оружие

Россия списала долг странам Африки

В ходе пленарного заседания по саммиту Россия-Африка Владимир Путин согласился простить межгосударственный долг странам Африки.
Ореанда-Новости 24 октября в 14:54
Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Футбол

Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс 16:08
Происшествия

СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме

В Улан-Удэ началась доследственная проверка по факту взрыва газа в кафе и получения работниками заведения травм, в том числе тяжелых.
Российская газета 00:11
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Гаджеты

«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе

Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com 06:10
Политика

Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Аргументы и Факты 13:47
Общество

В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков

РИА Новости 13:14
Кино

Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Автоспорт

Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем

В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Общество

Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге

Вечерняя Москва 14:47
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Армия и оружие

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК 16:48
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru 15:30
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 04:00
Политика

Путин и Макрон обсудили переговоры России и Турции по Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону достигнутые в Сочи договоренности РФ и Турции по Сирии.
iReactor 10:19
Происшествия

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Культура

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Единоборства

Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса

В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Космос

Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 11:45
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное