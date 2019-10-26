Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Информация о пожаре поступила от единой диспетчерской службы в отделение полиции «Новоильинский» УМВД РФ по Новокузнецку в 12:46 по местному времени.

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Кино Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.

Автоспорт Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики» Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».

Политика Путин и Макрон обсудили переговоры России и Турции по Сирии Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону достигнутые в Сочи договоренности РФ и Турции по Сирии.