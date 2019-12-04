Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения. По предварительным данным, скончалась 43-летняя преподаватель учебного заведения.
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Число пострадавших при пожаре в одесском колледже возросло до 26

Московский Комсомолец13:10

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфакс06:17

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Известия08:29

Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже

РБК06:56

Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже превысило 20

RT на русском08:41

В результате пожара в одесском колледже умер один человек

ТАСС06:30

В Одессе локализовали пожар в колледже

РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Армия и оружие

Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

Российская газета вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News 15:42
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Хоккей

Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство

Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Петербургский дневник 14:13
Шоу-бизнес

Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Телепрограмма 06:16
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН 07:36
Здоровье

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
REGNUM 18:33
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
Интерфакс 07:13
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины, готовившие провокацию.
РИА Новости 08:35
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Экономика

«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики

В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
Известия 18:07
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

В США оценили уникальный советский танк для ядерной войны под названием Объект 279.
ТК Звезда 01 декабря в 18:57
Общество

ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости 09:35
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Игры

Следующая часть ужастика Outlast будет мультиплеерной

Студия Red Barrels анонсировала The Outlast Trials, новую часть в серии хорроров.
News.ru 09:21
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Авто

Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры

Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
Motor 02:12
Музыка

Ольга Бузова представила новогодний трек о нелегкой женской судьбе

РИА Новости 07:20
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Армия и оружие

ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»

РИА Новости вчера в 16:03
Политика

В США стартовали слушания по импичменту Трампа

В Вашингтоне в юридическом комитете палаты представителей США стартовали слушания, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
МИР 24 12:15
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
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