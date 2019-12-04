При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения. По предварительным данным, скончалась 43-летняя преподаватель учебного заведения.

В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

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