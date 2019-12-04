Происшествия
Газета.RuВ пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель
При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения. По предварительным данным, скончалась 43-летняя преподаватель учебного заведения.
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Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Армия и оружие
Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Хоккей
Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство
Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Шоу-бизнес
Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ
По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины, готовившие провокацию.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики
В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
В США оценили уникальный советский танк для ядерной войны под названием Объект 279.
Общество
ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Игры
Следующая часть ужастика Outlast будет мультиплеерной
Студия Red Barrels анонсировала The Outlast Trials, новую часть в серии хорроров.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Авто
Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры
Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Армия и оружие
ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»
Политика
В США стартовали слушания по импичменту Трампа
В Вашингтоне в юридическом комитете палаты представителей США стартовали слушания, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.