Ubisoft: Immortals Fenyx Rising вдохновлена не только The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Помощник руководителя разработки Immortals Fenyx Rising Жюльен Галлодек (Julien Galloudec) рассказал, что сравнение проекта с The Legend of Zelda: Breath of the Wild лестно, но на самом деле команда вдохновлялась не только ей, но и приключенческими экшенами начала XXI века.