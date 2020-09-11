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Людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга» посетил Максим Решетников

Людиново, Калужская область, 11 сентября 2020, 16:31 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 11 сентября посетил с рабочей поездкой в Людиновском районе предприятия Особой экономической зоны Калужской области — ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга».В источнике
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Московский Комсомолец Калуга

Моменты рабочего визита в Калужскую область главы Минэкномразвития РФ

Московский Комсомолец Калугавчера в 10:26
Калужские Губернские Ведомости

Министр экономического развития России посетил Калужскую область

Калужские Губернские Ведомостивчера в 10:13
Kaluga-poisk.ru

Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область

Kaluga-poisk.ruвчера в 10:04
ТРК Ника

Максим Решетников побывал в людиновских теплицах

ТРК Никавчера в 09:44
Обнинск.Name

Максим Решетников встретился с руководителями компаний - резидентов Особой экономической зоны «Калуга»

Обнинск.Nameвчера в 12:20
Калужская Неделя

Калужскую область посетил Максим Решетников

Калужская Неделявчера в 09:17
Весть (Калужская область)

Максим Решетников посетил с рабочей поездкой Калужскую область

Весть (Калужская область)вчера в 08:46

В Краснодаре закрыли на карантин две поликлиники

Портал Юга.ру 11 сентября узнал об изменениях в режиме работы двух поликлиник Краснодара из-за коронавируса Издание «Южные дела» сообщило, что с 11 сентября в городской поликлинике № 9 Краснодара на улице Атарбекова, 27 приостановили запись к специалистам и плановый прием пациентов.
Юга.рувчера в 09:09
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
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В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города

Молодой человек скончался от ножевых ранений после драки в ночь на субботу около одного из баров в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости01:53
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