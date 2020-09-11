Людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга» посетил Максим Решетников
Людиново, Калужская область, 11 сентября 2020, 16:31 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 11 сентября посетил с рабочей поездкой в Людиновском районе предприятия Особой экономической зоны Калужской области — ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга».В источнике
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