В Краснодаре закрыли на карантин две поликлиники

Портал Юга.ру 11 сентября узнал об изменениях в режиме работы двух поликлиник Краснодара из-за коронавируса Издание «Южные дела» сообщило, что с 11 сентября в городской поликлинике № 9 Краснодара на улице Атарбекова, 27 приостановили запись к специалистам и плановый прием пациентов.