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Людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга» посетил Максим Решетников

Людиново, Калужская область, 11 сентября 2020, 16:31 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 11 сентября посетил с рабочей поездкой в Людиновском районе предприятия Особой экономической зоны Калужской области — ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга».В источнике
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Максим Решетников встретился с руководителями компаний - резидентов Особой экономической зоны «Калуга»

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Министр экономического развития России посетил Калужскую область

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Весть (Калужская область)

Максим Решетников посетил с рабочей поездкой Калужскую область

Весть (Калужская область)вчера в 08:46
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ТРК Никавчера в 09:44
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Московский Комсомолец Калугавчера в 10:26
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Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

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