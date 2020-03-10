Sobesednik.ru первым узнал о серьезных изменениях в актерском составе «Сватов-7»: исполнительница роли Ольги Ковалевой – актриса Людмила Артемьева – ушла из проекта, премьеру которого ждут миллионы зрителей. Об этом над рассказала ее коллега – актриса Татьяна Кравченко (Валюха Будько).

с чего всё началось

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник". О выходе артистки из проекта рассказала ее коллега Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько. Сериал "Сваты" выходит с 2008 года.

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