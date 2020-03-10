Кино

Газета.RuГазета.RuЛюдмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник". О выходе артистки из проекта рассказала ее коллега Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько. Сериал "Сваты" выходит с 2008 года.
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с чего всё началось

Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

Sobesednik.ru первым узнал о серьезных изменениях в актерском составе «Сватов-7»: исполнительница роли Ольги Ковалевой – актриса Людмила Артемьева – ушла из проекта, премьеру которого ждут миллионы зрителей. Об этом над рассказала ее коллега – актриса Татьяна Кравченко (Валюха Будько).
Собеседник00:36

Подробнее о событии

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах» из-за денег

Телеканал 360°06:34

Почему Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Комсомольская правда04:34

Актриса из сериала «Сваты» покинула проект

РИА Новости05:55

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Газета.Ru04:58

Стало известно об уходе актрисы Артемьевой из сериала «Сваты»

Rambler News Service06:32

Артемьева отказалась сниматься в новых «Сватах»

News.ru02:10

Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

Собеседник00:36
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Людмила Артемьева
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России. Известна зрителям по телесериалам «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Сватьи».
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Татьяна Кравченко
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации.
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