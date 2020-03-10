Кино

Газета.RuГазета.RuЛюдмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник". О выходе артистки из проекта рассказала ее коллега Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько. Сериал "Сваты" выходит с 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

Sobesednik.ru первым узнал о серьезных изменениях в актерском составе «Сватов-7»: исполнительница роли Ольги Ковалевой – актриса Людмила Артемьева – ушла из проекта, премьеру которого ждут миллионы зрителей. Об этом над рассказала ее коллега – актриса Татьяна Кравченко (Валюха Будько).
Собеседник00:36

Подробнее о событии

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

REGNUM05:56

Почему Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Комсомольская правда04:34

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Газета.Ru04:58

Актриса из сериала «Сваты» покинула проект

РИА Новости05:55

Много запросила: звезда «Сватов» отказалась сниматься в новом сезоне

Украина.ру03:35

Артемьева отказалась сниматься в новых «Сватах»

News.ru02:10

Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

Собеседник00:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 06:08, Ашберн

Комментарии

Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 08 марта в 20:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Политика

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
РИА Новости 04:44
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия 04:53
Экономика

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.
РИА Новости 04:30
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Культура

Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America

Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Газета.Ru 05:44
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Происшествия

В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре

REGNUM 05:04
Финансы

Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов

Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.
РБК 03:02
Энергетика

Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
РИА Новости 05:41
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В понедельник, 9 марта, в России выявили новые случаи заражения смертельным «китайским» вирусом – коронавирусом.
Карелинформ вчера в 10:20
Энергетика

Продукты и бензин подорожали в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на бензин в республике, а также о стоимости минимального набора продуктов питания.
Петрозаводск говорит 04:05
Общество

Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией

Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Рамблер 02:48
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Культура

Один из крупнейших фестивалей мира перенесен из-за коронавируса

Один из самых крупных фестивалей музыки и искусств во всем мире «Коачелла» может быть перенесен из-за вспышки нового типа коронавируса.
Вести Подмосковья 03:00
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
РБК 05:17
Экономика

Одежда, обувь и мебель из Китая в России подорожают

Ослабление валюты изменит в большую сторону стоимость одежды, обуви, мебели и гаджетов.
U74.Ru 03:34
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Гаджеты

Samsung приписывают намерение во втором полугодии начать поставлять телевизоры с экранами micro-LED

Южнокорейские СМИ расценивают это как признак того, что во втором полугодии Samsung начнет поставлять телевизоры с экранами micro-LED.
iXBT.com вчера в 09:04
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Авто

Дилеры назвали цены на кроссовер Geely Coolray

В Интернете появились фотографии новенького кроссовера Geely Coolray в салоне одного из российских дилеров.
Городовой 05:39
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Сегодня же пресс-служба Первого канала официально подтвердила, что именно Еремеев стал новым ведущим «На самом деле».
Вокруг ТВ 05:33
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Пятый канал 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Людмила Артемьева
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России. Известна зрителям по телесериалам «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Сватьи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Татьяна Кравченко
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное