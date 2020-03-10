Кино

Газета.RuГазета.RuЛюдмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник". О выходе артистки из проекта рассказала ее коллега Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько. Сериал "Сваты" выходит с 2008 года.
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с чего всё началось

Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
Собеседник00:36

Подробнее о событии

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Газета.Ru04:58

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

REGNUM05:56

Актриса из сериала «Сваты» покинула проект

РИА Новости05:55

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах» из-за денег

Телеканал 360°06:34

Почему Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Комсомольская правда04:34

Артемьева отказалась сниматься в новых «Сватах»

News.ru02:10

Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в «Сватах-7»

Собеседник00:36
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Людмила Артемьева
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Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России. Известна зрителям по телесериалам «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Сватьи».
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Татьяна Кравченко
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации.
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