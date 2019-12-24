Экономика

ТАССТАССЛюдмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации. Это следует из материалов банка, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее она не владела акциями "Уралсиба".
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
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