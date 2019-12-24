Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации. Это следует из материалов банка, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее она не владела акциями "Уралсиба".

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму Опрос проводился 12−18 декабря 2019 года с участием 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в городской и сельской местности в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

Общество Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.

Происшествия Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.

Авто Владение автомобилем обходится россиянам дороже, чем европейцам Средняя стоимость владения машиной у россиян составляет около 32 200 рублей в месяц, примерно в столько же обходится содержание автомобиля для немца, а англичанин, турок или поляк — тратят и того меньше.

Общество Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Общество Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Гаджеты Новый смартфон Nokia получит платформу, производящуюся по древнему техпроцессу На самом деле точно неясно, какую платформу получит новинка, но источник говорит о линейке Snapdragon 200, а из актуальных платформ там только Snapdragon 215.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.