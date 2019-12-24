Экономика
ТАССЛюдмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации. Это следует из материалов банка, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее она не владела акциями "Уралсиба".
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Технологии
МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году
МТС планирует в 2020 году выпустить разработанную им «умную» колонку с голосовым помощником Марвином.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Мужчина получил пожизненный срок за кражу девяти долларов
Житель американского штата Алабама получил пожизненный срок за кражу девяти долларов (558 рублей по текущему курсу).
Политика
Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму
Опрос проводился 12−18 декабря 2019 года с участием 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в городской и сельской местности в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Политика
Зеленский рассказал о мерзнущих украинцах
Президент прямо заявил – украинцы мерзнут. Но, очевидно, далеко не всех чиновников это беспокоит.
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Авто
Владение автомобилем обходится россиянам дороже, чем европейцам
Средняя стоимость владения машиной у россиян составляет около 32 200 рублей в месяц, примерно в столько же обходится содержание автомобиля для немца, а англичанин, турок или поляк — тратят и того меньше.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Общество
Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»
Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Футбол
Озил оплатил 219 операций для нуждающихся детей по всему миру
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Гаджеты
Новый смартфон Nokia получит платформу, производящуюся по древнему техпроцессу
На самом деле точно неясно, какую платформу получит новинка, но источник говорит о линейке Snapdragon 200, а из актуальных платформ там только Snapdragon 215.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.
Происшествия
После стрельбы в саратовском кафе госпитализированы двое
В саратовском кафе вечером 24 декабря произошел конфликт со стрельбой. Об этом "СарБК" сообщили источники в правоохранительных органах.
Транспорт
Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Происшествия