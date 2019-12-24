Экономика
ТАССЛюдмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации. Это следует из материалов банка, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее она не владела акциями "Уралсиба".
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с чего всё началось
В банке «Уралсиб» сменился основной владелец: вдова бывшего владельца банка Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка, сообщила РБК представитель банка Ирина Волина. «Изменения произошли в рамках принятия наследства», — отметила она.РБК00:54
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