Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВладельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.
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Владельцем банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Forbes02:13

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Интерфакс01:45

Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

RT на русском02:06

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

ТАСС01:49

Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка

Известия02:10

Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Газета.Ru01:41

Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

РБК00:54
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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

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У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
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Экономика

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РИА Новости 04:28
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Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
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Власти США обещают узаконить в 2020 году автомобили без руля

Концерн General Motors еще в этом году запросил разрешение вывести на дороги общего пользования беспилотные автомобили без руля и педалей.
110km.ru вчера в 23:38
Происшествия

В Саратове возле кафе неизвестные открыли стрельбу

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Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

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Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
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34 новых автомобиля скорой помощи отправили в больницы области

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На людях впервые опробовали лазерное бесконтактное УЗИ

Ученые-медики впервые сделали человеку лазерную ультразвуковую диагностику дистанционно без прикладывания зонда к телу, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Ugpressa.ru вчера в 12:48
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
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РБК: компания Курченко лишилась монополии на экспорт угля из Донбасса

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Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
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Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

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В Сети появилось видео того, как его сын по имени Шон позирует перед камерой у вольера с тигром.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
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