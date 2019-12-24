Экономика

ТАССТАССЛюдмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации. Это следует из материалов банка, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее она не владела акциями "Уралсиба".
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

ТАСС01:49

Наследница Владимира Когана войдет в десятку богатейших женщин России

Forbes08:58

Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка

Известия02:10

Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

RT на русском02:06

Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России

РБК12:13

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Интерфакс01:45

Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Газета.Ru01:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Москвы

Газета.Ru 16:10
Космос

В ЕКА запустят стартап ClearSpace для очистки земной орбиты от космического мусора

Сотрудники Европейского космического агентства совместно со швейцарским стартапом ClearSpace намерены запустить в космическое пространство устройство для уничтожения мусора во Вселенной.
Vevby.ru вчера в 23:47
Общество

После госпитализации Галина Волчек впала в кому

В последнее время состояние здоровья 86-летнего российского режиссера и худрука театра «Современник» Галины Волчек оставляет желать гораздо лучшего.
Bimru.ru 01:49
Армия и оружие

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

«В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время», — сказал Леонов.
BFM.ru 16:11
Здоровье

Специалисты назвали четыре естественных метода борьбы с гипертонией

Немецкие эксперты рассказали о четырёх эффективных способах, которые помогут бороться с гипертонией естественным путём.
SterlitamakTime.ru 06:44
Политика

Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии

Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.
ТАСС 13:31
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard

Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Газета.Ru 15:14
Космос

Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту

Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
ТАСС 13:58
Армия и оружие

Украина продала США оснащенный лазерной пушкой советский корабль

Советское опытное судно "Диксон" проекта 596П, проданное Украиной Соединенным Штатам Америки по цене металлолома, могло быть оснащено лазерной пушкой.
РЕН ТВ 16:51
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России

Культуромания 09:26
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию

Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
REGNUM 02:01
Политика

Зеленский пригрозил «весёлому» чиновнику визитом мёрзнущих украинцев

Лидер Незалежной пригрозил привести к улыбчивому госслужащему домой мерзнущих граждан Украины.
Царьград 15:55
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Известия 15:20
Хоккей

Назван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на ЧМ

Стал известен окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 16:39
Общество

Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
РИА Новости 13:23
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Lenta.ru 10:11
Музыка

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Piter.tv 13:44
Армия и оружие

В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков

По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.
РИА Новости 16:14
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК 16:47
Армия и оружие

Сирийская армия освободила стратегически важный поселок в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 13:55
Происшествия

При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
REGNUM 11:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, как Алиса Фрейндлих «залепила» ей пощечину

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как актриса Алиса Фрейндлих повлияла на ее судьбу.
Дни24 11:06
Политика

Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
iReactor вчера в 16:56
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Гаджеты

Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
iXBT.com 13:15
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru 14:22
Гаджеты

Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
РБК 16:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное