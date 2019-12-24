Экономика
ТАССЛюдмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации. Это следует из материалов банка, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее она не владела акциями "Уралсиба".
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Космос
В ЕКА запустят стартап ClearSpace для очистки земной орбиты от космического мусора
Сотрудники Европейского космического агентства совместно со швейцарским стартапом ClearSpace намерены запустить в космическое пространство устройство для уничтожения мусора во Вселенной.
Общество
После госпитализации Галина Волчек впала в кому
В последнее время состояние здоровья 86-летнего российского режиссера и худрука театра «Современник» Галины Волчек оставляет желать гораздо лучшего.
Армия и оружие
РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах
«В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время», — сказал Леонов.
Здоровье
Специалисты назвали четыре естественных метода борьбы с гипертонией
Немецкие эксперты рассказали о четырёх эффективных способах, которые помогут бороться с гипертонией естественным путём.
Политика
Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии
Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard
Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Армия и оружие
Украина продала США оснащенный лазерной пушкой советский корабль
Советское опытное судно "Диксон" проекта 596П, проданное Украиной Соединенным Штатам Америки по цене металлолома, могло быть оснащено лазерной пушкой.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию
Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
Политика
Зеленский пригрозил «весёлому» чиновнику визитом мёрзнущих украинцев
Лидер Незалежной пригрозил привести к улыбчивому госслужащему домой мерзнущих граждан Украины.
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Хоккей
Назван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на ЧМ
Стал известен окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Общество
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков
По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегически важный поселок в Идлибе
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как Алиса Фрейндлих «залепила» ей пощечину
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как актриса Алиса Фрейндлих повлияла на ее судьбу.
Политика
Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Гаджеты
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.