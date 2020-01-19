Политика
REGNUM«Людоедские» консервы на Украине вызвали возмущение экс-депутата Рады
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил своё возмущение появлением в стране консервов с провокационными названиями, разжигающими ненависть к жителям Донбасса, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Политика
США не обсуждают вывод войск из Ирака
Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео направить в Ирак делегацию для разработки механизма вывода американских войск из страны, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление канцелярии иракского премьера.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить 2 млрд рублей
Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила претензию в АО «Гражданские самолеты Сухого», потребовав возмещения почти 2 миллиардов рублей убытков, связанных с простоями воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 из-за технических неисправностей, сообщил источник в авиационных кругах Иркутска.
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Политика
США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео оценил потери Ирана из-за санкций США.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Экономика
Пенсионеров обяжут выполнять новое требование от государства
Ранее сообщалось, что российским пенсионерам начали поступать новые требования от налоговой инспекции.
Политика
Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.
Армия и оружие
Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Космос
Огненное кольцо: завораживающие фотографии зимнего затмения
26 декабря максимальная фаза затмения длилась 3 часа 40 минут, а ширина лунной тени составила более 110 километров.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.