Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил своё возмущение появлением в стране консервов с провокационными названиями, разжигающими ненависть к жителям Донбасса, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политика США не обсуждают вывод войск из Ирака Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео направить в Ирак делегацию для разработки механизма вывода американских войск из страны, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление канцелярии иракского премьера.

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Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить 2 млрд рублей Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила претензию в АО «Гражданские самолеты Сухого», потребовав возмещения почти 2 миллиардов рублей убытков, связанных с простоями воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 из-за технических неисправностей, сообщил источник в авиационных кругах Иркутска.

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Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.

Космос Огненное кольцо: завораживающие фотографии зимнего затмения 26 декабря максимальная фаза затмения длилась 3 часа 40 минут, а ширина лунной тени составила более 110 километров.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.