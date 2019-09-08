Футбол
Бомбардир.руЖюли вернулся в «Монако» в качестве тренера
«Монако» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Людовика Жюли. 43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды монегасков. Жюли, будучи игроком, выступал за «Монако» с 1998 по 2004 год, а также в сезоне-2011/12.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:11, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
В ЦИК рассказали, как прошел День тишины перед выборами
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что никаких жалоб на серьезные нарушения в День тишины перед выборами в комиссию не поступало.
Петербургский дневник 02:52
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Космос
Китайский луноход прошел почти 300 метров по обратной стороне Луны
Труд вчера в 10:23
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Португалия, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, Сербия (4) — четвёртое.
Чемпионат вчера в 16:40
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии, сменил министра энергетики.
Вести.Ru вчера в 19:20
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
Несколько жителей Москвы в субботу задержали за незаконную агитацию
Несколько граждан были задержаны в субботу в день тишины на северо-востоке Москвы за незаконную агитацию, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 03:56
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Единоборства
Нурмагомедов и Порье сделали совместное фото после боя
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион организации Дастин Порье сфотографировались после очного поединка, который состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Bookmaker-ratings.ru 03:53
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Происшествия
Выборы в Петербурге начались с погонь и нападений
В воскресенье, 8 сентября, организация «Наблюдатели Петербурга» сообщила, что за первые два часа голосования на выборах произошло несколько заметных нарушений.
Форпост Северо-Запад 04:01
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
РИА Новости вчера в 10:57
Политика
Зеленский заявил о допросе «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следователи успели допросить бывшего командира подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха перед состоявшимся в субботу 7 сентября обменом заключенных между Россией и Украиной.
Rambler News Service вчера в 09:45
Здоровье
Озвучены 8 причин, почему полезно принимать яблочный уксус
Исследование, проведенное Американским Фондом Диабета, показало, что яблочный уксус, принятый до еды, значительно снижает уровень инсулина и глюкозы.
Дни24 02:12
Политика
Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.
ТАСС 01:15
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49