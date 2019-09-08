Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. 43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды «Монако» Давида Бешкура.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Авто Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona Корейская компания Hyundai поработала над изменением удешевленного аналога кроссовера Kona.

Политика В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах "Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.

Политика Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17 Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.

Политика Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

Футбол Французы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.

Политика Освобождение Цемаха вызвало негодование на Украине Популярное киевское издание "Зеркало недели" отмечает, что освобождение Цемаха "отрицательно скажется на боевом духе и мотивации украинских военных", ведь при похищении Цемаха один из украинских боевиков погиб, а другой потерял ногу.

Единоборства Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.

Политика Мосгоризбирком: все участки на выборах в Мосгордуму работают штатно Горбунов заявил РИА Новости, что в списки избирателей включены более семи миллионов человек.

Армия и оружие Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Политика В России начался единый день голосования В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Общество В РПЦ считают недопустимым привлекать к молебнам неверующих школьников Проведение молебнов в школах не нарушает принципов секулярного государства, но принуждение к участию в них недопустимо.

Политика В Европарламенте призвали отменить санкции против России О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Общество Жителей Европейской части России ожидает теплая погода Вильфанд отметил, что данные показатели температуры выше нормы примерно на 5 градусов.