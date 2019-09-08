Футбол

Sport24.ruSport24.ruЛюдовик Жюли вернулся в «Монако»

Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. 43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды «Монако» Давида Бешкура.
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