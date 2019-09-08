Футбол
Sport24.ruЛюдовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. 43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды «Монако» Давида Бешкура.
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Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными
Pravda.Ru вчера в 06:59
Авто
Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona
Корейская компания Hyundai поработала над изменением удешевленного аналога кроссовера Kona.
Актуальные Новости 02:09
Политика
В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах
"Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.
ТАСС 05:04
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru вчера в 15:48
Футбол
Французы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании
Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
Metaratings вчера в 19:22
Политика
Освобождение Цемаха вызвало негодование на Украине
Популярное киевское издание "Зеркало недели" отмечает, что освобождение Цемаха "отрицательно скажется на боевом духе и мотивации украинских военных", ведь при похищении Цемаха один из украинских боевиков погиб, а другой потерял ногу.
Накануне.Ru 05:32
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Мосгоризбирком: все участки на выборах в Мосгордуму работают штатно
Горбунов заявил РИА Новости, что в списки избирателей включены более семи миллионов человек.
Говорит Москва 03:47
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Общество
Елена Исинбаева: «Главное – чтобы Волгоградская область процветала»
В Волгоградской области продолжается единый день голосования.
НовостиВолгограда.ру 03:40
Политика
В России начался единый день голосования
В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
RT на русском 00:36
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Общество
В РПЦ считают недопустимым привлекать к молебнам неверующих школьников
Проведение молебнов в школах не нарушает принципов секулярного государства, но принуждение к участию в них недопустимо.
ТАСС вчера в 10:11
Политика
В Европарламенте призвали отменить санкции против России
О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Ридус вчера в 14:08
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Общество
Жителей Европейской части России ожидает теплая погода
Вильфанд отметил, что данные показатели температуры выше нормы примерно на 5 градусов.
ТАСС 04:22
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Lenta.ru 04:46
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59