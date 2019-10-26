Автоспорт
F1news.ruМакс Ферстаппен потерял три места на старте
Рассмотрев обстоятельства инцидента, стюарды признали вину гонщика и наказали его обычным в таких случаях штрафом – потерей трёх мест на стартовом поле и двумя штрафными баллами к суперлицензии. С первого ряда в Мехико стартуют Леклер и Феттель, со второго – Хэмилтон и Ферстаппен.
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Ферстаппен оштрафован на три места в квалификации «Гран-при Мексики», он потерял поул-позишн
Спорт-Экспрессвчера в 18:55
Выигравшего квалификацию Гран-при Мексики Ферстаппена оштрафовали на три места
Sport24.ruвчера в 20:01
Ферстаппена лишили права стартовать с первого места в гонке Гран-при Мексики
Sportbox.RUвчера в 20:37
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