Автоспорт

F1news.ruF1news.ruМакс Ферстаппен потерял три места на старте

Рассмотрев обстоятельства инцидента, стюарды признали вину гонщика и наказали его обычным в таких случаях штрафом – потерей трёх мест на стартовом поле и двумя штрафными баллами к суперлицензии. С первого ряда в Мехико стартуют Леклер и Феттель, со второго – Хэмилтон и Ферстаппен.
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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
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