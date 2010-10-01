Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛюксембург — Португалия 0:2

Люксембург — Португалия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Жози Бартель»
Морис Девилль
8′
Максим Шано
16′
39′
Бруну Фернандеш
Давид Тюрпель
Оливье Тилль
59′
62′
Пицци
Жоау Моутинью
71′
Бернарду Силва
71′
Андре Силва
Диогу Жота
Леандро Баррейро
Данел Синани
74′
Венсан Тилль
Орельен Йоахим
82′
86′
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Рубен Невеш
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020. Для форварда «Ювентуса» этот мяч стал 99-м в составе национальной команды. По данному показателю он занимает второе место в истории футбола, уступая только иранцу Али Даеи (109).
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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