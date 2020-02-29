Транспорт
ТАССЛюксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
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