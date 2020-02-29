Транспорт

ТАССТАССЛюксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

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Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

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В Европе появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Фонтанка.Ру10:55

В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным

Комсомольская правда09:21

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Вести.Ru12:36

С марта в Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

МИР 2426 февраля в 19:44

В Люксембурге весь общественный транспорт станет бесплатным

Московский Комсомолец26 февраля в 16:19
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