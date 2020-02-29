Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Общество Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.

Футбол Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Наука Премоторная кора поучаствовала в принятии решений Ученые показали в эксперименте на мышах, что в принятии решений с учетом контекста, то есть по нелинейному алгоритму, ключевую роль играет премоторная кора.

Здоровье Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Единоборства Спивак проиграл Тыбуре на шоу UFC Fight Night 169 Молдавский тяжеловес Сергей Спивак проиграл единогласным решением судей (27-30, 27-30, 28-29) поляку Марчину Тыбуре на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США).

Политика Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.