Транспорт
ИзвестияЛюксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей. Платить за проезд с субботы, 29 февраля, не придется в автобусах, трамваях и поездах, передает AFP.
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