Транспорт

ИзвестияИзвестияЛюксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей. Платить за проезд с субботы, 29 февраля, не придется в автобусах, трамваях и поездах, передает AFP.
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В Европе появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Фонтанка.Ру10:55

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

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Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

РИА Новости12:33

Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

ТАСС06:39

С марта в Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

МИР 2426 февраля в 19:44

В Люксембурге весь общественный транспорт станет бесплатным

Московский Комсомолец26 февраля в 16:19
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