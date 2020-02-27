Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей. Платить за проезд с субботы, 29 февраля, не придется в автобусах, трамваях и поездах, передает AFP.

Спорт Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.

Политика Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.

Биатлон Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.

Футбол Валерий Карпин пожаловался на запрет разговоров о судействе После матча 20-го тура чемпионата России по футболу, где «Ростов» сыграл вничью с грозненским «Ахматом», болельщиков и футбольной общественности возникло много вопросов к судейству.