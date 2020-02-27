Транспорт
ИзвестияЛюксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей. Платить за проезд с субботы, 29 февраля, не придется в автобусах, трамваях и поездах, передает AFP.
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