Транспорт

ТАССТАССЛюксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
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В Европе появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Фонтанка.Ру10:55

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РИА Новости12:33

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

РБК11:06

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Вести.Ru12:36

В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным

Комсомольская правда09:21

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

ТАСС06:39

В Люксембурге весь общественный транспорт станет бесплатным

Московский Комсомолец26 февраля в 16:19
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