Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным, передает 5minutes со ссылкой на правительство страны. Пассажиры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте с 29 февраля. Билеты не потребуются, но правительство просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

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