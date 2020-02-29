Транспорт
Газета.RuЛюксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным, передает 5minutes со ссылкой на правительство страны. Пассажиры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте с 29 февраля. Билеты не потребуются, но правительство просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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