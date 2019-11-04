Политика

REGNUMREGNUM«Лжец и уродец» — Трамп разразился очередной руганью в адрес Шиффа

Трамп Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что Адам Шифф является обманщиком и выдвигает против президента США ложные обвинения.
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CBS: автор жалобы на беседу Трампа и Зеленского готов ответить на вопросы республиканцев

ТАСС12:05

Автор жалобы на беседу Трампа с Зеленским готов к диалогу с республиканцами

News.ru12:43

Доложивший о беседе Трампа и Зеленского согласился письменно ответить на вопросы

Интерфакс21:46

Информатор по делу импичмента Трампа готов дать письменные показания

RT на русском22:25

Свидетель по делу об импичменте Трампа согласился на письменные показания

РБК22:29

Доложивший о беседе Трампа и Зеленского информатор готов ответить на вопросы республиканцев

Газета.Ru21:36

Информатор, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, согласился дать показания

Московский Комсомолец22:35
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Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сыграл дома с "Калгари Флэймз".
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Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
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Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake

Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK вчера в 06:37
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В Мексиканском заливе нашли зубы акулы, жившей 2,5 млн лет назад

Дайверы обнаружили на дне Мексиканского залива окаменелости зубов крупнейших акул, живших 2,5 млн лет назад.
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Газета.Ru 10:12
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Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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