Политика
REGNUM«Лжец и уродец» — Трамп разразился очередной руганью в адрес Шиффа
Трамп Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что Адам Шифф является обманщиком и выдвигает против президента США ложные обвинения.
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Информатор, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, согласился дать показания
Московский Комсомолец22:35
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Футбол
«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве
Московский Комсомолец вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс сбежал из гостиничного номера
Бледанс рассказала, что Семен без предупреждения ушел из номера отеля.
StarHit.ru 22:30
Общество
Россия отмечает День народного единства
Россияне отмечают в понедельник, 4 ноября, День народного единства.
ТАСС 16:01
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сыграл дома с "Калгари Флэймз".
Газета.Ru 22:35
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Политика
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
РИА Новости 22:21
Наука
Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут
Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной безопасный маршрут.
N+1 вчера в 06:59
Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK вчера в 06:37
Наука
В Мексиканском заливе нашли зубы акулы, жившей 2,5 млн лет назад
Дайверы обнаружили на дне Мексиканского залива окаменелости зубов крупнейших акул, живших 2,5 млн лет назад.
Мойка78 19:38
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира
На автодроме COTA завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США.
Чемпионат 15:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском 22:58
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
RT на русском 03:17
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Гаджеты
Новые наушники Apple AirPods Pro признали неремонтопригодными
Совсем недавно Apple представила свои новые наушники AirPods Pro, стоимость которых в России составляет 20 990 рублей.
Aobe.ru 31 октября в 18:59
Общество
Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой
Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
РИА Новости 22:23
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Футбол
Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман подтвердил информацию, что в его контракте есть опция, позволяющая ему уйти в «Барселону» после чемпионата Европы-2020.
Чемпионат 22:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК вчера в 18:05