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«М.Видео—Эльдорадо» собирается закрыть часть магазинов и сократить инвестиции

Компания «М.Видео — Эльдорадо», владеющая одноименными сетями магазинов электроники, решила закрыть несколько торговых точек, работу которых расценивает как неэффективную, говорится в сообщении на корпоративном сайте.
Lenta.ru
"В отношении розничной сети мы ведем переговоры с арендодателями по оптимизации аренды и закрытию ряда неэффективных магазинов, не исключаем сокращения инвестиционной программы в дальнейшем", - говорится в сообщении.
ТАСС
По данным компании, выручка в январе-марте составила 177,2 миллиарда рублей, что на 28,1 процента больше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года.
Lenta.ru
Показатели прибыли за первый квартал «М.Видео — Эльдорадо» не раскрывает.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«М.Видео – Эльдорадо» сообщила о закрытии части магазинов
Говорит Москва08:51
«М.Видео» может закрыть неэффективные магазины
ТАСС03:52
Компания «М.Видео – Эльдорадо» намерена закрыть часть магазинов
БИЗНЕС Online05:38
«М.Видео—Эльдорадо» собирается закрыть часть магазинов и сократить инвестиции
Коммерсантъ05:03
Сеть «М.Видео» собирается закрыть неэффективные магазины
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«М.Видео — Эльдорадо» решила закрыть часть магазинов, признанных неэффективными
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