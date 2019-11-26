с чего всё началось

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА "Новости".

Flydubai отреагировал на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

Экономика Саратовский депутат ничего не смог купить в магазине за 1000 рублей Председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что доходную и расходную части городской казны предлагается утвердить в размере 14,434 млрд рублей при отсутствии дефицита.

Общество Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом» Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.

Игры Valve удалила из Steam около тысячи игр Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.

Спорт В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020 Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Общество Греф признался в страхе перед селфи Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что если раньше боялся вопроса о курсе доллара, то сейчас испытывает страх перед селфи.

Политика В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".

Политика Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.

Наука Большое депрессивное расстройство будут лечить псилоцибином В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило статус «прорывной терапии» испытаниям псилоцибина в качестве средства против резистентной депрессии, которые проводит компания Compass Pathways.

Музыка Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.

Общество Британия начинает тестирование карт «Мир» Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».

Общество Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.