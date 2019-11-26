Происшествия
КоммерсантъМАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальный отчет по расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону, которое произошло в 2016 году (.pdf). В документе говорится, что пилоты допустили ошибку во время полета.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Разбившийся в 2016 году в Ростове-на-Дону Boeing 737 авиакомпании Flydubai, на борту которого находилось 62 человека, потерпел крушение из-за ошибок в пилотировании, говорится в окончательной версии отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по результатам расследования авиационного происшествия.РБК09:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Спорт
Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА
Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Происшествия
Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре
Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре.
Футбол
«Торпедо» и форвард Максимов расторгли контракт
Московское «Торпедо» и нападающий Максим Максимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.24-летний форвард пополнил команду летом 2019 года.
Наука
Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи
Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом.
Политика
Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко
Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Футбол
Галатасарай – Брюгге. Прогноз на матч: «Стамбул вернет должок»
Сегодня, во вторник, 26 ноября, в 20:55 (МСК) состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между футбольными клубами Галатасарай (Турция) и Брюгге (Бельгия).
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Кино
Кристина Асмус пожаловалась, что вынуждена сниматься в минусовую температуру в короткой юбке
Напомним, что участие Асмус в проекте закончилось большим скандалом.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Общество
У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей
Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски
В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
Музыка
Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.