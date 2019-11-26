с чего всё началось

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальный отчет по расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону, которое произошло в 2016 году (.pdf). В документе говорится, что пилоты допустили ошибку во время полета.

Происшествия Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину» Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Футбол «Торпедо» и форвард Максимов расторгли контракт Московское «Торпедо» и нападающий Максим Максимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.24-летний форвард пополнил команду летом 2019 года.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.

Политика Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.

Общество Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.

Политика Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».

Происшествия Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.

Политика На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.

Происшествия В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.