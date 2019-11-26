Происшествия
Российская газетаМАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
В результате катастрофы погибли 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
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с чего всё началось
Как указывается в заключении, катастрофа произошла «при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомлённости ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полёта и столкновению самолёта с землей».RT на русском09:26
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«Локомотив» сыграет против «Байера» в зеленой форме
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В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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