Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В результате катастрофы погибли 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
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с чего всё началось
Как указывается в заключении
, катастрофа произошла «при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомлённости ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полёта и столкновению самолёта с землей».
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
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