Происшествия
RT на русскомМАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения самолёта Boeing 737-800 под Ростовом-на-Дону, произошедшего 19 марта 2016 года. Причиной катастрофы специалисты назвали ошибочные действия экипажа. Об этом говорится в окончательном отчёте МАК.
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с чего всё началось
Как говорится в окончательном отчете МАК (.pdf), Boeing сначала совершил первую неудачную попытку приземлиться в международном аэропорту Ростова-на-Дону в условиях турбулентности и порывистого ветра, который классифицируется экспертами как «сдвиг ветра величиной от умеренного до сильного».Коммерсантъ14:39
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