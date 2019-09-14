Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
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с чего всё началось

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.
ТАССвчера в 19:16

Подробнее о событии

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

ТАССвчера в 19:16

Главные новости к утру 14 сентября

Коммерсантъ00:00

МАК нашел причину аварийной посадки в кукурузном поле А321, заявил источник

Газета.Ruвчера в 19:26

ТАСС: МАК подтвердил, что в двигатель A-321 в Подмосковье попали птицы

РЕН ТВвчера в 19:23

МАК подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом, севшем на кукурузное поле в Жуковском

Эхо Москвывчера в 20:04

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Известиявчера в 19:53

СМИ: промежуточный отчет об аварийной посадке борта «Уральских авиалиний» на поле готов

URA.Ruвчера в 20:20
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Происшествия

В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

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Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
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РБК вчера в 10:10
Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

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Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика

Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие

Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
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Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири

Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Общество

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках

В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
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Минтимер Шаймиев и Принц Карим Ага Хан IV посетили Казанский Кремль

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», после посещения Кремля гости отправились в театр оперы и балета, где состоится церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры.
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Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
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Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Политика

В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

REGNUM вчера в 08:07
Баскетбол

Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу

Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра, 15 сентября.
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Футбол

Александр Розенбаум: от ЕВРО-2020 жду радости общения с футболом

РИА Новости вчера в 06:21
Общество

Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Lenta.ru 07:00
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Политика

Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия

СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
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Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Gazeta.SPb вчера в 14:45
Общество

Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
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Политика

Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114

Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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