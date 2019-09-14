Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
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с чего всё началось

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.
ТАССвчера в 19:16

Подробнее о событии

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

ТАССвчера в 19:16

Главные новости к утру 14 сентября

Коммерсантъ00:00

ТАСС: МАК подтвердил, что в двигатель A-321 в Подмосковье попали птицы

РЕН ТВвчера в 19:23

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Известиявчера в 19:53

МАК подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом, севшем на кукурузное поле в Жуковском

Эхо Москвывчера в 20:04

МАК нашел причину аварийной посадки в кукурузном поле А321, заявил источник

Газета.Ruвчера в 19:26

СМИ: промежуточный отчет об аварийной посадке борта «Уральских авиалиний» на поле готов

URA.Ruвчера в 20:20
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Политика

Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 11 сентября в 10:17
Политика

Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
ЖКХ

В Комсомольске-на-Амуре подтоплены 400 жилых домов

Уровень воды в Амуре снижается вторые сутки. Сегодня в районе Комсомольска-на-Амуре он составляет 821 сантиметр.
ТВ Центр 03:50
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Боец украинской «Альфы» погиб в ходе секретной спецоперации

Одесский информационный ресурс "Думская" сообщил, что в ходе секретной спецоперации СБУ на территории области погиб боец СБУ из подразделения "Альфа".
Pravda.Ru 03:48
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.
StarHit.ru вчера в 15:27
Политика

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

В Таиланде потерявшийся пес четыре года ждал своих хозяев и дождался

МИР 24 вчера в 05:47
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Происшествия

В реабилитационных центрах Петербурга СК нашел незаконно удерживаемых

В Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о незаконном удержании десятков людей в сети реабилитационных центров, где им навязывали услуги по освобождению от алкогольной и иных зависимостей.
Интерфакс вчера в 15:12
Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Газета.Ru 11 сентября в 23:33
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".
ТАСС 02:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика

В Крыму предложили Зеленскому провести референдум

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Здоровье

Врач назвала первый признак больных легких

Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Medical Note 11 сентября в 21:55
Общество

Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет

По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
РИА Новости 03:25
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Фигурное катание

Медведева упустила победу на турнире в Канаде

Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 12 сентября в 00:53
Политика

Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручил отменить нормативные документы советских времен.
Комсомольская правда 12 сентября в 19:00
Политика

Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Британская певица Адель подала на развод

Британская певица Адель подала на развод со своим мужем Саймоном Конекки, сообщает газета Wales Online.
Московский Комсомолец вчера в 12:29
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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