Происшествия
Российская газетаМАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.ТАССвчера в 19:16
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