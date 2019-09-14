Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

с чего всё началось

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

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