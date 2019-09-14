Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
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с чего всё началось

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.
ТАССвчера в 19:16

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Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

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Главные новости к утру 14 сентября

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МАК подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом, севшем на кукурузное поле в Жуковском

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СМИ: промежуточный отчет об аварийной посадке борта «Уральских авиалиний» на поле готов

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МАК нашел причину аварийной посадки в кукурузном поле А321, заявил источник

Газета.Ruвчера в 19:26
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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