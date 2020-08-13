Общество
Lenta.ruМАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) присоединились к объявленной в Белоруссии забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Футбол
ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов
«ПСЖ» пробился в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира команда встречалась с итальянской «Аталантой».
Vprognoze.ru вчера в 17:19
Общество
Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnik 06:34
Политика
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform вчера в 09:08
Культура
Стали известны имена наставников 3-го сезона проекта «Голос 60+»
Уже совсем скоро будет дан старт третьему сезону проекта «Голос 60+».
Discover24 11:06
Политика
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Государственные Вести 10:06
Футбол
«Спартак» сообщил о переходе футболиста в «Ахмат» на правах аренды
Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел на правах аренды в грозненский «Ахмат».
РБК спорт 11:32
Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru 10:21
Экономика
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru 03:24
Общество
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть 08:41
Происшествия
В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
РИА Новости 11:47
Здоровье
В Омской области от коронавируса умерли уже 111 человек
Количество заболевших коронавирусом в Омской области увеличилось на 108 человек.
НГС55 08:10
Футбол
Судья Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов
Судья Василий Казарцев, который обслуживал скандальный поединок «Спартака» с «Сочи» в рамках первого тура российского первенства, прошел проверку на детекторе лжи.
Vprognoze.ru 08:31
Шоу-бизнес
Барановская заявила, что Аршавин обязан ей миллионами и карьерой
Известная российская телеведущая и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала, что до того, как они встретились, он «сидел на лавке без контракта».
CT news 09:02
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости 08:54
Политика
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.
RT на русском 11:24
Музыка
Экс-лидер «Ляпис Трубецкой» высказался о протестах в Белоруссии
Бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок высказался о протестах в Белоруссии после президентских выборов, передает радиостанция «Говорит Москва».
Культуромания 08:00
Общество
Лукашенко справится с протестами уже на этой неделе
Граждане Белоруссии начали объединяться в живые цепи в знак солидарности с демонстрантами, пострадавшими от насилия силовиков.
Актуальные комментарии 08:21
Общество
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Газета.Ru вчера в 10:04
Армия и оружие
МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем
Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия 10:48
Происшествия
Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице, состояние стабильное
Актер Михаил Ефремов проходит лечение в неврологическом отделении Боткинской больницы, его состояние стабильное.
Евразия Daily 04:24
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК 07:17
Происшествия
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 10:32
Общество
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщил журналистам его помощник Тимур Чернышев.
РИА Новости 09:58
Футбол
Шишкин – о невыплате премий: Игнашевич бился за нас только на словах
По словам Шишкина, премиальные по окончании сезона не были прописаны в контрактах игроков. Но руководство команды обещало их выплатить.
Честный рейтинг букмекеров 12:01
Общество
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru вчера в 11:35
Политика
Трамп: Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения
Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
Газета.Ru 11:15
Политика
Евросоюз намерен ввести санкции против властей Белоруссии
Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии к концу августа, сообщает Рейтер.
Expert.ru 10:18