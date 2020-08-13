Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) присоединились к объявленной в Белоруссии забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов.

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать

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