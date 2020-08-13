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Lenta.ru
Lenta.ru

Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста

Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович уволился в знак протеста. Об этом бывший госслужащий написал в своем профиле в Instagram.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Tut.by сообщает о протестах рабочих на заводе МАЗ

Эхо Москвы08:33
Дождь

Рабочие завода МАЗ в Минске вышли на забастовку

Дождь08:30
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция объявила план протестов на вечер 13 августа

Московский Комсомолец08:40
РБК

СМИ сообщили о протестах рабочих на МАЗе

РБК08:07
Znak.com

В Минске на забастовку вышли работники МАЗа

Znak.com08:00
Lenta.ru

Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста

Lenta.ru08:48
Life.ru

Белоруссия бастует. Работники МАЗа, БелАЗа и других крупных предприятий скандируют: "Уходи!" — видео

Life.ru08:23

Задержанному за взятку замглавы Колпино грозит до 12 лет заключения

Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 11:51 — REGNUM Задержанному по подозрению в получении взятки заместителю главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы.
Задержанному за взятку замглавы Колпино грозит до 12 лет заключения
REGNUM04:51
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАССвчера в 15:16
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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CD Projekt RED уделяет большое внимание разрушаемости в Cyberpunk 2077

Капала отметил, что CD Projekt RED уделяет большое внимание разрушаемому окружению в ролевом шутере, чтобы, когда игроки заканчивали перестрелку, они могли осмотреться и увидеть, как сильно изменилось помещение в результате боя.
3DNews11 августа в 13:18