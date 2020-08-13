Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста
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Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович уволился в знак протеста. Об этом бывший госслужащий написал в своем профиле в Instagram.В источнике
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