МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 54

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 76

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Общество Украина приняла решение ослабить карантин Правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 866

Наука Ученые сделали прорыв в выявлении бессимптомного рака Учёные из университета Джона Хопкинса сделали прорыв в онкологии, предложив использовать анализ крови для выявления названного недуга на ранней стадии.

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Происшествия В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общество Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных «В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости. 200

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Здоровье В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. 784

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