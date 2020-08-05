Происшествия
Деловое.ТВМЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь и спасателей
МЧС России сегодня направляет в Ливан мобильный госпиталь, врачей, спасателей Центроспаса. Как отмечает министерство, это делается в рамках гуманитарной акции. Российские специалисты помогут в лечении пострадавших и в ликвидации последствий взрыва в столице этой страны – Бейруте.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о погранвойсках
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Lenta.ru 09:15
Авто
Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года
Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.
Драйв 09:20
Киберспорт
Mortal Shell выйдет уже 18 августа
Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).
Игромания.ру 08:51
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
Телеканалу OTV стало известно о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте
Служба национальной безопасности 5 месяцев назад начала расследование на предмет взрывоопасного вещества, которое относится к типу нитрата аммония и очень опасно, найденного в порту Бейрута.
Что происходит 05:04
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Общество
На Урале полиция задержала сборщиков подписей за прямые выборы мэра
Екатеринбург, 4 августа 2020, 20:30 — REGNUM В Екатеринбурге полиция пресекла уличный сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра.
REGNUM вчера в 13:30
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
РБК 08:01
Происшествия
В Москве задержали проректора МГУ Гришина
Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes
Вестник вчера в 01:30
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv вчера в 05:33
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» вернулась в состав Северного флота после ремонта
Атомная подводная лодка «Вепрь» проекта 971 шифр «Щука-Б» передана Северному флоту после ремонта.
Би-порт 08:47
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
По словам лидера Белоруссии, Россию может охватить "пожар до Владивостока", но глава думского комитета считает, что это лишь метафора, в действительности никаких угроз в адрес России Лукашенко сделано не было.
CT news 05:13
Экономика
В Бурятии «коммуналка» подорожает на 4 процента
«В целях недопущения возникновения задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленную электрическую энергию предлагаем установить индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем в размере 4%. Это позволит ограничить рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке для Республики Бурятия», - говориться в документе.
Номер один 04:05
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Футбол
«Спартак» предложил 4,5 млн евро за защитника «Атлетико Минейро»
«Спартак» сделал предложение по Гуге на € 4,5 млн, клубы уже собираются вместе.
Евро-футбол.ру вчера в 01:01
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый компактный кроссовер Magnite, созданный компанией Nissan для Индии и других развивающихся стран, дебютировал еще в июле, однако его салон тогда так и остался засекреченным.
Автоновости дня 03:15
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:11
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Происшествия
Посол России в Ливане рассказал об ощущениях в момент взрыва в Бейруте
По словам российского посла в Ливане Александра Засыпкина, взрыв в порту Бейрута, который произошел во вторник, 4 августа, на достаточно удаленном расстоянии ощущался как землетрясение.
Газета.Ru 08:56