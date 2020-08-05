МЧС России сегодня направляет в Ливан мобильный госпиталь, врачей, спасателей Центроспаса. Как отмечает министерство, это делается в рамках гуманитарной акции. Российские специалисты помогут в лечении пострадавших и в ликвидации последствий взрыва в столице этой страны – Бейруте.

МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь и спасателей

Авто Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.

Киберспорт Mortal Shell выйдет уже 18 августа Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 828

Происшествия Телеканалу OTV стало известно о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте Служба национальной безопасности 5 месяцев назад начала расследование на предмет взрывоопасного вещества, которое относится к типу нитрата аммония и очень опасно, найденного в порту Бейрута.

Общество Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. 62

Происшествия В Москве задержали проректора МГУ Гришина Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. 28

Политика Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

Политика В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока» По словам лидера Белоруссии, Россию может охватить "пожар до Владивостока", но глава думского комитета считает, что это лишь метафора, в действительности никаких угроз в адрес России Лукашенко сделано не было. 87

Экономика В Бурятии «коммуналка» подорожает на 4 процента «В целях недопущения возникновения задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленную электрическую энергию предлагаем установить индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем в размере 4%. Это позволит ограничить рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке для Республики Бурятия», - говориться в документе.

Экономика Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15% Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%. 121

Авто Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite Новый компактный кроссовер Magnite, созданный компанией Nissan для Индии и других развивающихся стран, дебютировал еще в июле, однако его салон тогда так и остался засекреченным. 3

Спорт Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.

Общество Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры. 29