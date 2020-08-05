Происшествия

Деловое.ТВДеловое.ТВМЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь и спасателей

МЧС России сегодня направляет в Ливан мобильный госпиталь, врачей, спасателей Центроспаса. Как отмечает министерство, это делается в рамках гуманитарной акции. Российские специалисты помогут в лечении пострадавших и в ликвидации последствий взрыва в столице этой страны – Бейруте.
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