Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
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с чего всё началось

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новостивчера в 20:13

Подробнее о событии

МЧС: место карантина можно покинуть в случае угрозы жизни

Газета.Ru07:17

МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Известия01:22

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

ТАССвчера в 22:17

В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации

РБКвчера в 22:42

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ruвчера в 21:36

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 20:38

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:13
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Армия и оружие

Главный храм Минобороны откроется накануне Дня Победы

News.ru 08:41
Происшествия

Мать и трое детей погибли на пожаре в Алтайском крае

В результате возгорания погибла 36-летняя женщина и ее трое детей, сообщили Федеральному агентству новостей источники в экстренных службах.
ФАН 01:36
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Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
1,9K
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
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Футбол

Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском вчера в 09:33
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Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
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Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
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Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
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Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru вчера в 08:56
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Политика

Лукашенко объяснил отказ от ограничений во время пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в стране не ввели ограничения во время распространения коронавируса.
Коммерсантъ 07:56
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A

США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
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Здоровье

В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

Piter.tv вчера в 14:38
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Наука

Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
1
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Происшествия

Число случаев коронавируса в Волгоградской области достигло 212

В регионе за прошедшие сутки выявили еще 26 заразившихся жителей. Волгоградская область, 25 апреля / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 06:32
2
Происшествия

На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
1
Происшествия

В Харьковской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психбольнице

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психиатрической больнице №1 Харьковской области на Украине, на данный момент известно об 11 заболевших COVID-19, об этом сообщил председатель областной администрации Алексей Кучер.
РИА Новости 07:47
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Общество

В России зафиксировано 5966 новых случаев коронавируса

Количество летальных случаев увеличилось на 66 за сутки. За весь период в России от коронавируса скончался 681 человек.
АБН вчера в 06:31
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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