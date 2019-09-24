Общество
Вести.RuМЧС ликвидирует 578 своих учреждений
В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.ТАСС13:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Футбол
СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022
Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ФАН 06:35
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Здоровье
В Воронежской области число заболевших ОРВИ за неделю выросло на треть
Количество жителей Воронежской области, заболевших ОРВИ, за неделю выросло на 33,2%. В период с 15 по 22 сентября к врачам обратились почти 5,6 тыс. человек (ранее – 4,2 тыс.), из которых 3,8 тыс. – дети.
Вести Воронеж 05:24
Футбол
УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд
Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Происшествия
Заседание суда по УДО Александра Протасовицкого перенесли на 1 октября
Клинцовский городской суд Брянской области перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.
ТАСС 09:54
Здоровье
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 15:30
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
Известия вчера в 02:10
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Футбол
Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «МС»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.
Чемпионат 12:07
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Авто
В Канаде почти 3000 новых автомобилей BMW и MINI ожидают утилизацию
Тарантас Ньюс 05:23
Армия и оружие
Экс-глава «Росатома» Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском
Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском.
Эхо Москвы 16:01
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
ГТРК Башкортостан 10:04
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости вчера в 15:18
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Наука
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
Генетические следы вирусов, заражавших организмы предков человека миллионы лет назад, могут помочь иммунной системе современных людей идентифицировать и уничтожать раковые клетки, считают исследователи биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика.
РИА Новости 22 сентября в 07:39
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Sportbox.RU вчера в 12:13
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03